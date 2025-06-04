「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織の秘めた色気にネットはくぎ付けになった。４日に３０歳の誕生日を迎え、自身初の写真集「たまゆら」「しおどき」（ともにＳＤＰ刊）を８月２７日に２作同時発売することを発表。「たまゆら」は本人がかねて興味をひかれていたというベトナムで撮影し、「しおどき」は、フジテレビ系「ｓｉｌｅｎｔ」「いちばんすきな花」を手がけた脚本家の生方美久氏が書き下ろしたオリジナルストーリーを