バレーボール女子元日本代表監督の中田久美氏が４日、国内最高峰リーグ、大同生命ＳＶリーグ女子のＳＡＧＡ久光の拠点、佐賀・鳥栖市のサロンパスアリーナで監督就任会見に臨んだ。「よろしくお願いします。お手柔らかに」と笑顔を見せ、「人生の中で大きな転機となったチーム。ご縁を感じながら、感謝をしています」と心境を明かした。中田氏がチームの指揮を執るのは１０季ぶり。２１〜２２年季に前身Ｖリーグと全日本選手権