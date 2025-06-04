洛陽市伊川県にある竜鳳山風景区。（５月１６日、ドローンから、洛陽＝新華社配信／李淵）【新華社鄭州6月4日】中国河南省洛陽市伊川県にある景勝地、洛陽竜鳳山風景区は、夜のとばりが降りると色とりどりにライトアップされ、観光客らは路地裏での散策や食事を楽しみ、地方色豊かな演技に足を止め、「オール電化風景区」の魅力を味わっていた。同風景区は5千ムー（約333ヘクタール）余りの面積を誇る国家4A級（5段階の上か