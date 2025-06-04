【新華社ウルムチ6月4日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル市人民政府と中国電子商取引（EC）大手、京東集団（JDドットコム）の物流子会社である京東物流（JDロジスティクス）が共同で建設した京東物流カシュガル倉庫がこのほど、1カ月の試験運営期間を経て正式に営業を開始した。同倉庫は敷地面積が2万平方メートルを超えるハブ倉庫で、南疆（新疆の天山山脈以南の地域）で初となる大型第5世代移動通信システム（5G）デジタ