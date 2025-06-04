スターバックス初の“本当に辛い”フラペチーノ『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』が新登場！マンゴーの甘さとホットハニーの刺激が絶妙な、夏にぴったりの新体験ドリンクです。 スターバックス『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』  価格：テイクアウト 761円／店内利用 775円販売期間：2025年6月6日（金）〜2025年7月8日（火）予定販売店舗：