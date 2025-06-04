キユーピーの米国グループ会社Q＆Bフーズはこのほど、米国内2か所目の生産拠点となるテネシー工場で調味料の生産を開始した。テネシー工場は家庭用、業務用のマヨネーズ、ドレッシングを年間約6万t生産。米国中西部から東部への供給を担う。これまでの西部カリフォルニア工場からの輸送にかかっていた時間とコストを低減し、東部エリアへのすみやかな商品供給が可能になる。同社では5月20日に開所式を開催し、テネシー州のビル・リ