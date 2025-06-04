教育無償化などを議論する自民・公明両党と日本維新の会の3党協議は4日、実務者レベルで合意した。維新が主張する「高校改革」が盛り込まれた一方、「無償化」の大きな進展はなかった。3党協議では合意文書案が作成され、維新が求めていた学校配置のグランドデザインを定める高校改革や、施設の老朽化対策などの支援拡充についても明記された。一方、各高校が募集要項を策定する時期が迫り、関係分野の議論を優先したことから、維