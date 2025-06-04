東京証券取引所4日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発し、前日終値からの上げ幅が一時400円を超えた。前日の米国市場でハイテク株が上昇したことを好感し、平均株価への影響が大きい半導体関連株が買われ、相場を押し上げた。外国為替相場の円安ドル高進行を受け、業績改善期待が高まった自動車など輸出関連株も買われた。午前終値は前日終値比387円85銭高の3万7834円66銭。東証株価指数（TOPIX）は20.09ポイン