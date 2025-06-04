高知県立牧野植物園では、いま色とりどりのアジサイが見頃を迎えています。園内には約80種類のアジサイがあり、海外で品種改良されたピンクや黄色の手毬状のアジサイや石畳の遊歩道に沿って色づく日本古来のヤマアジサイなど様々なアジサイを楽しめます。淡い水色のヒメアジサイは牧野富太郎博士が名付け、東京都練馬区の自宅にあったものを挿し木して残してきたもので、牧野博士も愛した美しい姿を見せています。牧野植物園のアジ