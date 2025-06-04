【「Summer Game Fest」プロモーション】 セール期間：6月4日～6月18日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心としたセール「Summer Game Fest」プロモーションを開催している。期間は6月18日まで。 「Summer Game Fest」プロモーショ