梅雨の時期を前に、県内の河川では、氾濫のおそれがある場所などの点検が行われています。きょうの巡視は富山河川国道事務所や自治体が合同で行い、20人余りが参加しました。神通川の危険箇所のうち富山空港対岸の護岸は、一部が「水防上最も重要な区間」と位置づけられていて、職員らは現地の状況を確認しました。また、水防倉庫に土のうや「くい」などの資材が揃っているかも点検しました。富山河川国道事務所林成憲有沢出張所