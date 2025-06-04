元モーニング娘。の藤本美貴が、5月30日に自身のYouTubeチャンネルを更新。夫・庄司智春とともに、エッグベネディクトの作り方を紹介した。 【画像】調理中も仲睦まじいやり取りが止まらない藤本美貴＆庄司智春夫妻 動画内では、庄司が普段から作っているレシピを解説。工程はシンプルで、ポーチドエッグやソースを手作りしたあと、炒めたベーコンやレタスと一緒に焼いたイングリッシュマフィンの上