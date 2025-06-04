CSホームドラマチャンネルにて、『西部警察』が6月10日から再放送されることが決定した。 参考：武道館公演や誕生日ライブも藤木直人のライブ5本がホームドラマチャンネルで一挙放送 本作は、警視庁西部警察署捜査課の大門部長刑事（渡哲也）を中心とした“大門軍団”の刑事たちと、それを見守る木暮課長（石原裕次郎）が凶悪犯罪に立ち向かう姿を描くポリスアクション作品。 CSホームドラマチャンネ