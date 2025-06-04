石井の力投が話題を集めている（C）産経新聞社阪神はリーグ首位どうしの対決となった3日の日本ハム戦（エスコンF）に1−0の完封勝利。先発の才木浩人の力投が光り、打線も虎の子の1点を守り切り、貯金は今季最多の「11」、3試合連続完封勝利と堂々の戦いぶりを見せている。【動画】頼りになる一発！大山が決勝弾の3号ソロを放ったシーン大事な交流戦初戦を託された才木は8回4安打無失点と圧巻投球。1−0で迎えた8回二死一、