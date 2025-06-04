プルマン東京田町は、「トロピカルサマーアフタヌーンティー」と「トロピカルカクテル9種のフリーフロー」を、6月1日から8月31日まで提供する。「トロピカルサマーアフタヌーンティー」では、スイカを贅沢に閉じ込めたヴェリーヌ、メロンとアニスが香り立つエキゾチックなムース、焼成で甘みを凝縮させたパイナップルとコリアンダーのケーク、パッションフルーツのマカロン、ライムのタルト、五層の桃のケーキ「ペシェ」など、7つ