2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。森保一監督は、今月のオーストラリアとインドネシア戦では三笘薫ら一部の主力選手を温存し、7人を初招集した。そうしたなか、オーストラリア代表DFミロシュ・デゲネクは、日本戦に向けてこう述べている。「正直、（日本に）いわゆるスター選手たちがいないほうが僕らにとってより厳しいものになる。なぜなら、J1リーグやほかの欧州クラブからやってくる選手たちは、監督に自分たちもW