日本代表は、今月にオーストラリア、インドネシアとのW杯予選を戦う。すでに予選突破を決めているため、欧州でのシーズンを終えた一部の主力選手たちは招集を免除された。ポルトガルの名門スポルティングで国内二冠に貢献した守田英正もそのひとり。現在30歳の守田は、2020年にモデルの藤阪れいなさんと結婚し、その後、お子さんも誕生した。その守田は、家族でポルトを訪れた際の写真をSNSに投稿。 この投稿をInstagramで