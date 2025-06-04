アドビは、Android向けアプリ「Adobe Photoshop Android」（ベータ版）をGoogle Playで公開した。利用料金は無料。 レイヤーやマスク機能など、デスクトップ版Photoshopの代表的な機能を備え、独自の生成AI機能「Adobe Firefly」による要素の追加や変換にも対応している。ベータ版として提供される期間中はすべての機能を無料で利用でき、追加機能も近日中に提供される。 動作環境はAndroid 11以