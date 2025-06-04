デビュー２年目の坂口智康騎手（３４）＝美浦・尾形和幸厩舎＝が６月４日、栗東トレセンで初めて調教に騎乗した。６月８日の阪神競馬で初めてコンビを組む予定のカズラポニアン（牡６歳、栗東・高橋一哉厩舎、父へニーヒューズ）や、同じ厩舎でデビュー前の新馬マスキュラー（牡２歳、父トゥザワールド）の手綱を執った。坂口騎手は「調教では（栗東は）初めてです。障害の施設がきれいですね。角馬場の障害の高さも美浦とは