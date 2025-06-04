韓国の大統領選挙で革新系最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）氏が勝利し、4日、大統領に就任しました。韓国の国会前から、FNNソウル支局・濱田洋平記者中継でお伝えします。2024年12月の「非常戒厳」から国のトップが不在という状況が続いていましたが、国民は3年ぶりの政権交代を選択しました。李新大統領は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の「非常戒厳」宣言に対する国民の反発が追い風となり、過去最多の