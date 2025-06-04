元テレビ東京ディレクターの佐久間宣行氏が３日、テレビ東京系「勝手にテレ東批評」で、５月に復活した「秋山ロケの地図」について、超大物芸能人が「大好き」と発言していたことを報告した。番組冒頭のトークで、佐久間氏は、「秋山ロケの地図」が復活したことに触れた。ロバートの秋山竜次が、地元の人たちが地図に書き込んだお薦めスポットを訪問するというロケだが、「うちに来て」など個人宅に行くことも。この番組が５