県議会の6月定例会が開会し県が計画する新たな総合体育館、スポーツ・コンベンションセンターの設計費など9億3500万円を盛り込んだ補正予算案が提案されました。4日開会した県議会の6月定例会には43億1600万円の一般会計補正予算案が提案されました。補正予算案にはスポーツ・コンベンションセンターの設計事業者への業務委託費用の上限として9億300万円。設計事業者の選定をするための審査会の設置・運営