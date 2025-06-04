火災現場から現金を盗んだとして警視庁の警察官が逮捕された事件で、同庁は４日、別の現場からも現金を盗んだとして、同庁捜査１課警部の政野亮二容疑者（５１）（千葉県柏市）を窃盗容疑で再逮捕した。放火事件などを担当する係長で、２０２２年１０月以降、約１０件の火災現場で計９００万円以上を盗んだとみている。発表によると、政野容疑者は昨年１月、東京都港区の集合住宅で独居の７０歳代女性が死亡した火災現場で現金