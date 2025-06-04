マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、残留を決断したことを明かした。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在30歳のB・フェルナンデスは、2020年1月にスポルティングからマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍。瞬く間にチームの司令塔に君臨し、これまで公式戦通算290試合に出場して98ゴール87アシストを記録している。2023年のリーグカップ優勝、2024