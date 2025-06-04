林官房長官は4日午前の記者会見で、アメリカのトランプ政権が、鉄鋼・アルミニウム製品にかける追加関税をこれまでの2倍となる50％に引き上げることについて、「措置の内容や我が国への影響を十分に精査しつつ、引き続き必要な対応を行っていく」と述べた。トランプ大統領は3日、鉄鋼・アルミニウム製品に対する追加関税を現在の25％から50％に引き上げる文書に署名した。日本時間の4日午後1時1分から発動される。林長官は「日米協