【国際親善試合】ブラジル女子代表 2−1 日本女子代表（日本時間6月3日／シーセロ・デ・ソウザ・マルケース・スタジアム）【映像】藤野あおば、30m爆走ドリブル→アシスト未遂圧巻の突破だった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW藤野あおばが、自陣から敵陣まで約30mをドリブルで爆走してラストパス。惜しくもアシストとはならなかったものの、他を圧倒したクオリティーの高いプレーがファンの間で話題になっている