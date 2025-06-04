【Nintendo Switch2用ゲームアクセサリー】 6月5日 発売予定 サイバーガジェットは、「Nintendo Switch2用ゲームアクセサリー」19種を6月5日に発売する。 6月5日発売予定の任天堂の新ハード「Nintendo Switch2」に対応したアクセサリーが登場。ラインナップには保護フィルム、保護パネルをはじめ、収納ポーチ、本体とJoy-Con2をキズや汚れか