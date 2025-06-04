[ソウル ４日 ロイター] - 韓国統計局が４日発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比１．９％上昇した。４月の２．１％から鈍化し、昨年１２月以来５カ月ぶりの低い伸びとなった。ロイターがまとめたエコノミストの予想中央値（２．１％上昇）も下回った。韓国銀行（中央銀行）は先週、政策金利を２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げ、２．５０％とした。米国の関税政策により、下振れリスクが高まっている経済成長