車の中で、女性にわいせつな行為をしたとして、60代の男が逮捕されました。 【写真を見る】「頭がおかしく、痺れていて覚えていない」パキスタン国籍で飲食店経営の男不同意わいせつ容疑で逮捕熊本 男は容疑を否認しています。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、パキスタン国籍で飲食店経営の、自称・アリババ、本名・モハマド エーサン容疑者（61）です。 モハマド容疑者は5月9日の未明、熊本市中央区の駐