孫の教育費が高額になってくると、自分の子ども夫婦の家計が心配だと思う方はある程度いらっしゃいます。例えば「毎月5万円」を援助した場合、税金はいくらかかるのでしょうか？ 孫に教育資金を援助すること まず、孫へ教育資金を援助することは、孫への生前贈与です。贈与とは、贈与者（この場合は祖父母）と受贈者（孫）との契約で、双方の意思が合致すれば契約が成立する諾成契約です。一般的に贈与には贈与税がかかり