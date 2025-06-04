JTが2025年5月27日、RRP(リスク低減製品)事業戦略・新商品発表会を開催。加熱式たばこ用の新型デバイス「Ploom AURA」(プルーム・オーラ)と、プルーム専用たばこスティック「EVO」(エボ)3銘柄の日本先行展開を発表した。Ploom AURAはスリムで手になじむスタイル発表会が開催された5月27日より、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shop等で先行発売し、2025年7月1日(火)より順次、全国のコンビニエンスストアおよび一部た