2025年、アメコミ映画の熱い夏がやってくる。新DCユニバース『スーパーマン』が7月11日に、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』が7月25日にそれぞれ日米同時公開となるのだ。 アメコミ映画の二台巨頭、DCとマーベルが同月に公開されるというガチンコ状態。両作には興味深い共通点もある。スーパーマンはアメコミヒーローの始祖で、ファンタスティック・フォ&#1