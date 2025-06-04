プロボクシングで世界最速4階級制覇を果たした、岐阜県多治見市出身の田中恒成選手が現役引退の意向を明らかにしました。 【画像で見る】現役引退の意向を明らかにした ボクシング・田中恒成選手（29）世界最速で4階級制覇 田中選手は2013年、高校3年の時にプロデビューしました。2015年に日本男子最速でWBO世界ミニマム級の王者になると、去年2月にWBO世界スーパーフライ級タイトルマッチで勝利し、世界最速