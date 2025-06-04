きょう未明、名古屋市中川区で男性が乗用車にはねられ死亡しました。 事故があったのは中川区高畑で、警察によりますときょう午前０時半すぎ守山区の会社役員加藤宏規さん(49)が乗用車にはねられました。加藤さんは病院に運ばれましたが全身を強く打っていて約1時間後に死亡しました。警察は乗用車を運転していた港区の会社員、田中健太容疑者(35)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに田中容疑者は「間違