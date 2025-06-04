住基カードの二の舞になる昨年12月2日、60年以上にわたり便利に使われてきた保険証が廃止されマイナ保険証に一本化され、併せてマイナ保険証を持っていない人には資格確認書が配られることになりました。資格確認書はマイナ保険証を持っている人には配られないルールですが、これを無視して東京都の渋谷区、世田谷区がマイナ保険証の有無にかかわらず一律交付するとホームページで公表しました。さらに驚いたのは、厚生労働省も全