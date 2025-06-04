明日5日(木)から7日(土)頃までは全国的に晴れるでしょう。ただ、8日(日)から西から前線が延びてくるため、天気は下り坂。週末から来週にかけて続々と梅雨入りとなりそうです。合わせて、湿度も気温もさらにアップしますので、熱中症にもご注意ください。5日(木)〜11日(水)週末から続々と梅雨入りか明日5日(木)は、西日本と東日本は高気圧に覆われますが、北日本は低気圧の影響を受けるでしょう。西日本と東日本はおおむね晴れま