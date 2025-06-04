【皇巫 スサノヲ 蒼炎】 2026年1月 再販予定 価格：11,990円 コトブキヤは、プラモデル「皇巫 スサノヲ 蒼炎」を2026年1月に再販する。価格は11,990円。 本製品は、同社が展開する「美少女×メカニック」のプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、「皇巫（オウブ）スサノヲ」のパワーアップ版「皇巫 スサノヲ 蒼炎」をプラモデルで表現したもの。 完全新