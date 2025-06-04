きのう投開票された韓国の大統領選挙は、革新系・野党の李在明氏が勝利し、3年ぶりの政権交代を果たしました。大統領の就任式が開かれているソウルから中継です。【写真を見る】「分裂の政治を終わらせる」韓国大統領に李在明氏が就任3年ぶりの政権交代を果たす韓国国会前の広場です。さきほど午前11時から、国会のホールの中で李在明氏の大統領就任式が開かれています。こちらの広場では、支持者たちが集まっていて、大型モニタ