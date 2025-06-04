５月３１日、天津市意式風情区（イタリア街）を見物する観光客。（天津＝新華社記者／宋瑞）【新華社天津6月4日】中国天津市では端午節の連休（5月31日〜6月2日）期間に、約140の文化・観光イベントが開催され、観光客受入数は前年比6.3％増の延べ710万人近くに上り、観光客の消費額は同11.6％増の61億5千万元（1元＝約20円）に達した。（記者/宋瑞）５月３１日、天津市意式風情区（イタリア街）で上演された没入型イタリアオペ