警視庁で火災捜査を専門とする警部の男が、火災現場から現金を盗んだとして逮捕された事件。警視庁は、東京・港区の別の死亡火災現場でも現金290万円を盗んだとして、この警部を再逮捕しました。【写真を見る】「ただただ謝り、盗んだお金を弁済したい」捜査一課火災専門の警部の男（51）を再逮捕港区赤坂の火災現場から現金290万円を盗んだ疑い警視庁再逮捕されたのは警視庁捜査一課火災捜査専門の警部・政野亮二容疑者（51）