お笑いコンビ「南海キャンディーズ」のしずちゃんこと山崎静代（46）が4日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）に出演。夫で俳優の佐藤達（50）との関係性を明かした。22年12月に結婚した山崎は夫について「お互い40台半ばというか後半で結婚しているので、自分のペースを崩さずに過ごせる相手」とコメント。さらに「無理せず今まで一人で生きてきたのとそんなに変わらない感じでもいられるし