俳優・アーティストの、のんさんが自身のインスタグラムを更新。新アルバムのレコーディングを行ったことを報告しました。【写真を見る】【 のん 】「とっっても良いのが録れた」新アルバムのレコーディングを報告 ベージュニット帽とデニムジャケット姿で近況報告のんさんは、「今日は新アルバムのためのレコーディングをしてきた。」と投稿。続けて、「とっっても良いのが録れたので待っててねあ、私、音楽やってますよろ