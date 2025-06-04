元巨人の中畑清氏（71）と高橋由伸氏（50）が4日、肺炎のため89歳で3日に死去した長嶋茂雄終身名誉監督の都内にある自宅を弔問し、取材に応じた。【写真を見る】中畑清氏「ありがとうございます、しかないです」高橋由伸氏「今にも笑い出しそうな表情」長嶋茂雄さんの自宅を弔問自身が監督に就任（2016〜18年）してから、長嶋さんと二人で会話をすることが増えたという高橋氏は「我々の話を聞いて今にも笑い出しそうな表情だった。