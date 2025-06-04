【国際親善試合】ブラジル女子代表 2−1 日本女子代表（日本時間6月3日／シーセロ・デ・ソウザ・マルケース・スタジアム）【映像】松窪真心、強靭デュエル→審判に猛抗議20歳の超新星が強靭なフィジカルとメンタリティーを見せた。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF松窪真心が、激しく寄せられながらも上手くキープして、粘り強くファイト。自分よりも体格で勝る相手にも勇敢に立ち向かう姿勢を、指揮官や解説者、フ