バスト110、ウエスト67、ヒップ97というダイナミックな体で“グラビア界屈指の最強ボディー”と話題のグラビアアイドル・藤川めい（26）が、撮影会での胸元大胆なビキニショットを披露し「めちゃくちゃセクシー！」「圧巻だー！！！」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】“最強ボディー”藤川めいのビキニ姿（複数カット）「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」で新人賞を受賞した藤川。これまでもInstagramでは、洋服を着