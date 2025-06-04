タレントのつるの剛士さん（50）がインスタグラムを更新。カナダのバンクーバーに留学中の次女・おとさん（17）の高校の卒業式に参加するため、カナダを訪れていることを報告した。次女との?顔出し?ショットも投稿しており、「美人過ぎる」と話題になっている。【写真】美人過ぎる…！つるの剛士さんの17歳次女つるのさんは、5児の父。2004年に長男・詠斗さん、06年に長女・うたさん、07年に次女・おとさん、09年に三女・いろさん