ノンショルで美しい肌きらめかせモデルで女優の出口夏希がインスタグラムを更新。夏モードのデニムコーデを公開し、絶賛されている。2日、都内であった主演映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（5月30日公開）の公開記念舞台あいさつのオフショットで、ノンショルダーのデニムのセットアップを披露。夏モードのすっきりした装いで抜けるように白い肌をきらめかせ、自撮りショットでは弾けるような笑顔を見せている。この