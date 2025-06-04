利用客が増える夏を前に、旅客船の事故を防ごうと、高松港でフェリーの安全点検が行われました。 【写真を見る】夏を前にフェリーの安全点検観光船の火災を受け「海上タクシー」「チャーター船」も点検の対象に 点検は、四国運輸局などが毎年この時期に実施しているものです。きょう（3日）はフェリー「第三しょうどしま丸」で救命胴衣の設置状況の確認や船長への聞き取りなどが行われま