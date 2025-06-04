国が防衛力の強化などを目的に指定を進める「特定利用空港」の候補に高松空港が検討されていることを受け、高松市の市民団体が、指定に反対する要請書を香川県に提出しました。 【写真を見る】国が高松空港を「特定利用空港」の候補に検討市民団体が指定に反対する要請書を香川県に提出 市民団体「郷土かがわを戦場にするな！」県民連絡会から県の担当者に要請書が手渡されました。特定利用空港は、有事に備えて平時から自衛隊