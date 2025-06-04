熊本県玉名市の地元工務店6社による合同住宅展示場が5月31日、同市築地の国道208号（玉名バイパス）沿いにオープンした。各社が1棟ずつモデルハウスを建設、共同でPRする。大手ハウスメーカーの知名度と宣伝力に対抗するため、地元の競合各社が連携するプロジェクトの第1弾。関係者は「地域経済の好循環をつくり、地域活性化につなげたい」と意気込む。プロジェクト名は「TAP（タップ）」（TamanaArchitectProfessional）